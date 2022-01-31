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31.01.2022 01:45
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев оценил вероятность введения нового локдауна

Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в большом интервью ряду российских СМИ назвал главный урок пандемии коронавируса, оценил вероятность введения нового локдауна и взаимного признания существующих в мире вакцин.

"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно, - заявил замглавы Совбеза. Эта мера была необходимой на самой первой стадии пандемии, потому что никто не понимал, как с инфекцией бороться. "У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен", - подчеркнул Медведев. Просто не хватало тех же коек, и тогда локдаун сыграл положительную роль.

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По его мнению, главный урок пандемии заключается в том, что с ней не справиться в одиночку. "Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами". Необходимо развивать международное сотрудничество, а не закрываться друг от друга.

Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин, вопрос исключительно важен, считает Медведев. Свою роль должна бы сыграть Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), но она, как кажется зампреду СБ, ее не исполняет и не имеет необходимых полномочий. Не торопится ВОЗ с регистрацией российской вакцины "Спутник V". Препятствуют организационные моменты - наши структуры должны активнее работать. Но и без политических, коммерческих причин тоже не обходится: пандемия расширила рынок для фармацевтических компаний, для производителей вакцин, а государства за этим иногда "внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность". Конкуренция считается хорошей вещью, но в данном случае она носит сугубо негативный характер, потому что сдерживает поступление эффективных вакцин на другие рынки.

На вопрос, почему в России не одобрены иностранные вакцины, Медведев заявил, что запрета на их присутствие на внутреннем рынке нет. Дело в правилах, а по ним препарат не может просто так появиться в стране, необходимо убедиться, что он хотя бы не вредоносный. "Нужно подать заявку - и такие заявки поданы", - подчеркнул он. Так поступила AstraZeneca и китайская фирма, дело уже дошло до третьей стадии клинических испытаний. "Так что такой процесс идет. И естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться", - убежден Медведев.

Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами

Впрочем, в мире существуют и те, кто вообще принципиально против вакцинации от коронавируса, так называемые антиваксеры. Медведев рассказал, что и в его окружении были люди, которые сомневались, приходилось с ними разговаривать и большую часть удалось убедить, что привиться необходимо. Каждый человек имеет право на мнение, согласен он. Но одно дело - высказывать его в кругу семьи, в этом нет ничего страшного. Совсем другое, когда мнения расходятся по социальным сетям. "Здесь уже нужно думать о последствиях, - считает Медведев. - Потому что социальные сети превратились в грозную силу, это, по сути, источник информации. Но и это не является основанием для юридической ответственности". А вот за распространение заведомо ложной информации, как в соцсетях, так и в СМИ, ответственность наступать должна, уверен Медведев, и она есть, включая уголовную.

В своем интервью Медведев прокомментировал несколько внутрироссийских тем, в частности, последние громкие уголовные дела в отношении сотрудников ФСИН. По их следам в стране намерены ужесточить наказание за пытки. "Это действительно вопиющие случаи. Возбуждено большое количество уголовных дел. Я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, - привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно", - не сомневается замглавы Совбеза. По его словам, пенитенциарная система должна меняться, должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими. Это еще и вопрос финансов, потому что нужно выделить большие деньги на те же изоляторы внутреннего содержания, следственные изоляторы или колонии. "Просто перестроить по современному образцу. Но этим нужно обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Медведев считает, что главная проблема страны - в бедности. "С этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", - заявил он. Развитие экономики, коррупция, технологическое отставание - все эти и многие другие острые вопросы тоже в повестке дня. "Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - заметил Медведев.

Еще одно важное заявление - в России необходимо проводить работу по адаптации мигрантов. По словам Медведева, мигранты должны знать русский язык и понимать многонациональную культуру. "Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", - считает он. Обычно мигрантов воспринимают как людей, отбирающих рабочие места у местного населения, умалчивая при этом, что на некоторые виды работ жители страны идти не хотят. "По разным причинам: денег мало платят, работа очень тяжелая, непрестижная и так далее. Поэтому вот такая работа по адаптации тех, кто приезжает к нам, чтобы трудиться, мигрантов, она должна происходить. И мы будем этим, кстати, заниматься в рамках вот этой группы Совбеза", - рассказал Медведев.

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