ДНР: Киев готовит информационную провокацию против Донбасса

Власти Украины готовят информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ВСУ будут изображать, как они "героически" отбиваются от наступления, переходят в контрнаступление и освобождая Донбасс. При этом персонажи этих сюжетов будут рассказывать, как они хотят вернуться на родную Украину. По мнению Басурина, "это самое страшное". "Они делают предлог для того, чтобы начать широкомасштабные боевые действия", - отметил глава ДНР.

Примечательно, что ранее о том же самом говорил и начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. "На первом этапе информационной кампании, с началом агрессии со стороны ВСУ, запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", - рассказал он. По словам Лещенко, будет предпринята попытка убедить общественность в правомерности действий ВСУ, а гибель мирных жителей Донбасса будет представляться как уничтожение террористов.

В то же время он призвал граждан Луганской народной республики не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.