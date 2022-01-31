Джонсон извинился за вечеринки в резиденции премьер-министра во время карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес свои извинения за то, что в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна проходили вечеринки.

"Прежде всего, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким образом решали эту ситуацию". Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы - не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди", - заявил премьер, выступая в парламенте. Джонсон признал, что одних извинений недостаточно, необходимо извлечь уроки из произошедшего, в связи с этим он пообещал провести реорганизацию своей канцелярии.

Из-за этих вечеринок британский премьер оказался в центре скандала, который грозит ему потерей кресла главы правительства. Согласно внутреннему расследованию, проведенному старшей госслужащей Сью Грей, ряд мероприятий на Даунинг-стрит не должен был проводиться или проходить в том виде, в каком они состоялись. Как отмечается, когда в 2020 году правительство ввело жесткие ограничения, поведение некоторых представителей власти, устраивавших вечеринки в период первых волн пандемии, "трудно оправдать". Они не оправдали высокие стандарты, которые ожидаются от тех, кто работает в правительстве.

Отдельно было рассмотрено употребление алкоголя на рабочем месте. Предлагается предпринять шаги для обеспечения того, чтобы каждый правительственный департамент разработал четкую политику по этому вопросу, разъяснив свои сотрудникам неуместность спиртного на работе.

Несмотря на то, что Джонсон принес свои извинения, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призвал его подать в отставку. "Он проявил неуважение к самопожертвованию людей во время пандемии, он показал, что он не соответствует занимаемой должности", - заявил Стармер,