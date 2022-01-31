Эксперт: Переболевшим COVID-19 следует сдать три анализа

После перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых людей сохраняются симптомы, которые могут свидетельствовать о "долгом ковиде". Чтобы исключить вероятность воспалительного процесса, который может вызвать обострение хронических заболеваний, после COVID-19 следует сдать три анализа.

Как рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "ХелсНет" Андрей Ломоносов, речь идет об общем анализе крови с лейкоцитарной формулой (даст общее представление о состоянии организма), анализе на С-реактивный белок (чтобы выявить воспаление даже при отсутствии температуры) и D-димер (он может указать на активное разрушение тромбов).

"Многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым длинным ковидом, когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадет температура и улучшится общее состояние - с "омикроном" это обычно происходит на 4-6-й день болезни", - объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Феномен "долгого ковида" наблюдается у части пациентов, в организме которых заболевание перешло из острой формы в хроническую. Такие люди могут выделять вирус в окружающую среду в течение месяца, а симптомы заболевания - одышка, усталость, боли различного рода - могут сохраняться на период от шести месяцев до года. У некоторых пациентов "долгий ковид" приводит к аномалиям в легких.

Снизить вероятность как "долгого ковида", так и постковидного синдрома, а также в целом тяжелого течения заболевания поможет прививка от коронавирусной инфекции при отсутствии медотводов. Особенно актуальна такая защита для людей из групп риска - пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Медики подчеркивают, что "омикрон" для них так же опасен, как "дельта" и другие штаммы коронавируса.