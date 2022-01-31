Фильм-катастрофа "Пылающее море" как предупреждение человечеству

Норвежское кино - редкий гость на мировых экранах, и появление норвежского фильма-катастрофы, сравнимого по саспенсу с лучшими голливудскими триллерами, стало для многих открытием новой кинематографической страны со своими звездами и мастерами режиссуры.

Фильм "Пылающее море" Йона Андреаса Андерсена смотрится не столько пугалкой-развлекалкой, сколько предупреждением человечеству. Планете грозит не комета, не вторжение инопланетян и не вбесившийся робот, ей грозит сам человек в его повседневной деятельности.

По всем канонам жанра, фильм начинается беззаботными сценами рутинной жизни героев - Софии и ее друга-коллеги, влюбленного в нее Стиана (Хенрик Бьельланд), отца-одиночки, воспитывающего маленького Одина. Нас исподволь вводят в круг их забот. София в качестве оператора испытывает пробную модель подводного робота (никакой фантастики, он действительно существует), похожую на змею сигару, способную исследовать подводный мир от интерьеров затонувших судов до - и это главное - состояния опор нефтяных вышек, сотнями разбросанных по всему Северному морю и выкачивающих из недр драгоценное топливо. В немногих сценах вы видим обстановку на вахтовых платформах, где рабочие в желтых комбинезонах обеспечивают бесперебойную работу скважин. Происходит ЧП, и Стиан оказывается запертым во всеми брошенной, терпящей бедствие платформе.

Главное достоинство фильма - абсолютная зрительская вера в возможность происходящего. Это вам не фон триеровская Меланхолия, грозящая столкнуться с Землей, это наша сегодняшняя реальность. Один из героев объясняет: сотни буровых вышек, трудолюбиво качающих нефть и газ, оставляют под земной твердью пустоты, отчего твердь становится похожей на швейцарский сыр и перестает быть твердью, это предупреждение звучит более чем актуально. И перспективы, которые нам рисует фильм, вполне реальны: разлившаяся в море нефть, циклопические по масштабам отравленные площади, гибель всего живого в море и на его берегах, люди лишаются вековых ремесел и средств к существованию и т. д. Это все не фантазия авторов, а пока не случившиеся события. Пока. Если не возьмемся за ум, не научимся просчитывать свои действия на два хода вперед и не умерим аппетиты хищников, для которых прибыль - единственный свет в окошке.

Начавшись с покачнувшейся платформы, уходящей в образовавшуюся в морском дне трещину, проблемы быстро множатся. И вот уже во весь рост стоит вопрос о ценности человеческой жизни и страшной калькуляции разумных жертв, которые можно принести в угоду рациональным соображениям. На одной чаше весов - жизнь запертого в пучинах Стиана, на другой - быстро расползающееся нефтяное пятно, грозящее уничтожить все живое на огромных территориях. И опять-таки фильм выбирает сюжетный ход максимально безумный, но ему нельзя не поверить: София не может согласиться с доводами разумных чиновников из министерства и летит спасать любимого на свой страх и риск. И все эмоции зрителей уже с нею. А напряженность действия обеспечена уже тем, что счет идет на секунды: вокруг уже смыкается кольцо подожженного радетелями за экологию нефтяного пятна, пламя скоро поглотит и обреченную платформу и отважных, рискнувших выполнить невыполнимое.

В фильме звучит вполне реальная тревога за судьбы планеты, корчащейся под напором людского безрассудства

Режиссер Йон Андреас Андерсен умело держит ритм картины - и тягостный и леденящий душу одновременно. И несмотря на запредельность ситуаций, умудряется уйти от логических нестыковок и приблизительных решений, так часто сметающих все наше доверие к происходящему на экране. Думаю, львиная доля успеха принадлежит исполнительнице роли Софии актрисе Кристин Куят Торп, чья вера в разумность безумных решений героини оправдывает самые рискованные повороты сюжета.

Перед нами картина, любой кадр из которой мог бы появиться в сегодняшней программе теленовостей. Ее реалистичность подчеркнута хроникальным стилем изображения и способом держать напряжение зрителя - с тем же чувством ужаса мы смотрели репортажи с гибнущего под напором лавы райского острова Ла Пальма.

Конечно, определенных натяжек не избежали и сценаристы картины. К примеру, на старте фильма вместе с ушедшей в пучины платформой гибнут десятки людей, которые ее обслуживали, и если в реальности этот факт сам по себе был бы поводом для национальных трагедий, то здесь это только "обстоятельства образа действия": авторов волнует избранный ими сюжет с героическим спасением одного человека. Есть некоторый перебор и с мелодраматическими обстоятельствами, связанными с сынишкой Стиана Одином, который покорно ждет возвращения отца: получается, что именно наличие этого сынишки становится триггером многих рискованных решений персонажей. Финал картины вообще обманчиво благополучен: исторгающая слезы встреча сына с погибшим было отцом кажется решением всех затронутых фильмом судьбоносных проблем. Но эта искусственность коды не отменяет ощущения вполне реальной тревоги за судьбы нашей планеты, корчащейся под напором людского безрассудства.