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31 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)

Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 6-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 25 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Внести в статью 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 49, ст. 8148) изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:

"21. Установить, что в 2022 году представители от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде вправе осуществлять полномочия представителей соответственно от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в части рассмотрения проектов нормативных правовых актов (решений), предусмотренных пунктом 9 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктом 1 части 5 настоящей статьи.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин