Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена Со Ен Ким-Шредер заразились коронавирусом. Об этом рассказала жена 77-летнего немецкого политика.

"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьезных симптомов, возможно, потому что нам сделали бустерную прививку", - написала она на своей странице в Instagram.

Как отмечает Spiegel, Ким-Шредер решила пройти обследование, когда ее муж начал кашлять. Экспресс-тест ничего не показал, но на всякий случай она прошла еще и ПЦР-тест, который и выявил коронавирус.