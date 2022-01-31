Новости

Бельгийским начальникам запретили беспокоить подчиненных в нерабочее время 09:15
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге АТР 08:47
В Роспотребнадзоре назвали средства для уборки, если в доме болеют COVID-19 08:45
Социалисты побеждают на выборах в Португалии 08:40
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию 08:35
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники 08:15
Трутнев назвал Приморье лидером экономического развития в ДФО 08:11
Опыты на грызунах подтвердили легкий COVID-19 у зараженных "омикроном" 07:10
Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке 06:36
Трутнев рассказал о проблемах при передаче "дальневосточных гектаров" 06:27
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси 06:15
В Комсомольске-на-Амуре лжемедики похитили больше 188 млн рублей 05:26
В Приморье выполнили уникальную 4D-операцию 05:09
Мэр Нью-Йорка заявил о резком снижении числа случаев COVID-19 05:07
Нутрициолог посоветовала рыбу и водоросли для восполнения запасов йода 05:07
В Приморье началась вакцинация подростков от коронавируса 05:03
Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы 04:05
Японские ученые: Штамм "омикрон" вызывает более легкую пневмонию 03:50
Круизный лайнер вынудил SpaceX перенести запуск ракеты 03:26
В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 08:15
Рубрика: В мире

Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники

Текст: Юрий Когалов

На Украине работают сотни западных военных инструкторов, под их видом в страну прибывают и откровенные наемники. Об этом с интервью РИА Новости заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе

"Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники", - отметил он. По словам Пасечника, иностранные специалисты ведут подготовку разведчиков и диверсантов. Это происходит, например, на Яворовском полигоне в Львовской области.

Обучение проводится и за пределами Украины. Так, ЦРУ с 2015 года готовит специалистов по организации партизанского движения из числа украинцев на своих базах. По мнению Пасечника, эти диверсанты не позволят стране вернуться к мирной жизни.

"Совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - добавил глава ЛНР.

Он также обратил внимание на тот факт, что Запад ежедневно перебрасывает в Киев десятки тонн современного вооружения, которое быстро оказывается в Донбассе и может быть использовано в ходе конфликта.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку