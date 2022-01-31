Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники

На Украине работают сотни западных военных инструкторов, под их видом в страну прибывают и откровенные наемники. Об этом с интервью РИА Новости заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники", - отметил он. По словам Пасечника, иностранные специалисты ведут подготовку разведчиков и диверсантов. Это происходит, например, на Яворовском полигоне в Львовской области.

Обучение проводится и за пределами Украины. Так, ЦРУ с 2015 года готовит специалистов по организации партизанского движения из числа украинцев на своих базах. По мнению Пасечника, эти диверсанты не позволят стране вернуться к мирной жизни.

"Совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - добавил глава ЛНР.

Он также обратил внимание на тот факт, что Запад ежедневно перебрасывает в Киев десятки тонн современного вооружения, которое быстро оказывается в Донбассе и может быть использовано в ходе конфликта.