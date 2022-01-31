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31.01.2022 10:39
Рубрика: В мире

Глава ЛНР: Поставки оружия из РФ помогли бы остудить горячие головы в Киеве

Текст: Юрий Когалов
Фото: Максим Захаров/РИА Новости Фото: Максим Захаров/РИА Новости
Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Поставка Донбассу вооружений из России помогла бы остудить горячие головы на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

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По его словам, появление в арсенале ДНР и ЛНР таких систем, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет", "стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов".

Предложение поставить оружие Донбассу, выдвинутое секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, Пасечник назвал "символическим жестом". Как отметил глава ЛНР, эта инициатива свидетельствует, что "Россия нас не бросит в трудную минуту" и уже сейчас предпринимает шаги, чтобы "остудить горячие головы на Украине". "Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято", - заявил он.

В то же время Пасечник подчеркнул, что Донбасс выступает "за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытается добиться именно такого результата". По его словам, необходимо возобновить очные переговоры, и проще всего это сделать, вернувшись в Минск.

"На площадке в Минске прошло больше сотни очных заседаний контактной группы, где были учтены пожелания и опасения всех участников процесса. И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там", - напомнил глава ЛНР.

Если же Киев решит пойти силовым путем, республики готовы отразить любое нападение, заверил Пасечник.

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