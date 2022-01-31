Главный редактор журнала "КиноРепортер": "Золотой орел" открыл нового режиссера для нашего кино

Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева подвела итоги 20-й церемонии вручения национальной кинематографической премии "Золотой орел", которая состоялась 28 января.

Оценивая качество фильмов-номинантов, Мария Лемешева отметила, что они раскрывают все цвета и оттенки отечественной киноиндустрии за прошедший год: "Мы наблюдали очень сильный состав претендентов. Фавориты "Золотого орла-2022" отличаются жанровым и тематическим разнообразием: от триллера с элементами антиутопии "Капитан Волконогов бежал" до приключенческой любовной драмы "Серебряные коньки", от экранизаций произведений про сталинские репрессии и Холокост "Иван Денисович" и "Уроки фарси" до фильма-катастрофы "Огонь". Эти фильмы уже успели завоевать любовь миллионов зрителей и признание профессионалов. Каждый из них по-своему лучший".

По мнению Марии Лемешевой, такой широкий выбор связан с тем, что российские кинематографисты идут своим творческим путем без оглядки на мировые тренды: "Киноэксперты по всему миру уже несколько лет подряд говорят о глобальном кризисе идей в кинематографе. "Золотой орел-2022" опровергает это мнение. Российские кинематографисты решаются на смелые эксперименты, успешно находят сюжеты и художественные методы их реализации, которые позволяют приятно удивить как собственную аудиторию, так и иностранцев".

Церемонию открыл ее ведущий - актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович. Перед началом награждения гости мероприятия стоя почтили память деятелей кино, ушедших из жизни в 2021 году, под звуки песни "Лодка" из фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" в исполнении Александра Градского.

Лучшим фильмом была объявлена приключенческая драма "Серебряные коньки" режиссера-дебютанта Михаила Локшина.

В главной номинации также были представлены картины "Иван Денисович" (реж. Глеб Панфилов), "Капитан Волконогов бежал" (реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов), "Огонь" (реж. Алексей Нужный), "Уроки фарси" (реж. Вадим Перельман).

Мария Лемешева отметила, что в "Серебряных коньках" мастерски переплетены жанры авантюрной драмы, лав-стори и исторического фильма. Главный редактор журнала "КиноРепортер" добавила, что это первый российский полный метр, купленный платформой Netflix: "Наш сегодняшний фильм-победитель еще в прошлом году взлетел на пятое место в рейтинге самых просматриваемых фильмов года на Netflix. А еще "Серебряные коньки" открыли новое имя для нашего кино - талантливого режиссера Михаила Локшина, который снял свой первый полнометражный проект и сразу взял главного "Орла".

Глеб Панфилов был удостоен "Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу. Его драма "Ива Денисович" является экранизацией повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Премию на сцене получил продюсер картины Антон Златопольский.

Победителем в номинации "Лучший сценарий" стал Роман Кантор с фильмом "Серебряные коньки". "В нашем фильме есть такие слова: мы должны видеть то, что в нас общего, а не различного. Мне кажется, эти слова актуальны и сейчас", - отметил лауреат.

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" победил Филипп Янковский, исполнивший главную роль в картине "Иван Денисович". Это первый "Золотой орел" в его карьере. "Роль я посвятил своей маме. Я играл дедушку Сашу, маминого папу, у которого была судьба, похожая на моего героя Ивана Шухова. Кроме того, я хотел бы посвятить этот приз всем людям, сгинувшим в лагерях во время и после войны. Когда я играл, то бежали мурашки по коже… Надеюсь, что это никогда не повторится", - сказал Филипп Янковский.

Победу в номинации "Лучшая женская роль в кино" одержала Мария Аронова, сыгравшая в комедии "Пара из будущего".

"Золотой орел" за лучшую мужскую роль в сериале получил Народный артист России Алексей Гуськов за роль дирижера Карла Ильича Элиасберга в проекте "Седьмая симфония" - о репетициях и исполнении бессмертного сочинения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта также стала победителем в номинации "Лучший телевизионный сериал".

Актриса Александра Урсуляк победила в номинации "Лучшая женская роль в сериале", исполнив роль в сериале "Пингвины моей мамы".

Также в этом году Национальная академия кинематографических искусств и наук России ввела новую номинацию "Лучший сериал онлайн-платформ". Первым победителем стал проект "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой, вышедший на стриминговой платформе KION.

Премию за вклад в российский кинематограф получил Народный артист РСФСР Сергей Шакуров из рук Народного артиста России Сергея Гармаша.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России. Учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук в 2002 году.

Лауреатами премии "Золотой орел" также стали:

"Лучший короткометражный фильм" - "Друг", режиссер Андрей Светлов.

"Лучший неигровой фильм" - "Бондарчук. Battle", режиссер Илья Белов.

"Лучший анимационный фильм" - "Конь Юлий и большие скачки", режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

"Лучшая музыка к фильму" - Алексей Айги, "Белый снег".

"Лучшая работа звукорежиссера" - Алексей Самоделко, "Огонь".

"Лучшие визуальные эффекты" - компания CGF, "Конек-Горбунок".

"Лучший монтаж фильма" - Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, "Серебряные коньки".

"Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам" - Петр Горшенин, Татьяна Вавилова, "Последний богатырь: Корень зла".

"Лучшая работа художника по костюмам" - Татьяна Потрахальцева, Галина Солодовникова, "Серебряные коньки".

"Лучшая работа художника-постановщика" - Александр Загоскин, "Серебряные коньки".

"Лучшая мужская роль второго плана" - Иван Янковский, "Огонь".

"Лучшая женская роль второго плана" - Ирина Горбачева, "Огонь".

"Лучшая операторская работа" - Игорь Гринякин, "Серебряные коньки".