Грызлов вручил главе МИД Беларуси копии верительных грамот

Фото: МИД Беларуси

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов вручил 31 января главе внешнеполитического ведомства РБ Владимиру Макею копию верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси.

Министр поздравил высокопоставленного российского дипломата с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

"Во время встречи были "обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - уточнили в МИД РБ.