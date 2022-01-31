Хейтеров в соцсетях занесут в регистр

В Германии начало работу специальное подразделение уголовной полиции, которое будет расследовать жалобы на оскорбления и разжигание ненависти в интернете. Соцсети, такие как Facebook и YouTube, в ФРГ и так обязаны удалять хейтерские комментарии. А с 1 февраля, по данным Deutsche Welle, законодательство ужесточат еще сильнее.

В Федеральном ведомстве по уголовным делам создан новый центральный регистр, куда внесут соответствующий интернет-контент. Соцсети, в которых зарегистрированы более двух миллионов пользователей, должны будут не только удалять хейтерские сообщения, но и информировать представителей ведомства об их содержании и IP-адресе.

На рассмотрение этих жалоб брошено 200 полицейских, которым поручено бороться с хейтерством в интернет-пространстве. Пока речь идет о комментариях, разжигающих вражду и ненависть, антисемитских и расистских высказываниях, угрозах убийства и об антиконституционных символах. Правда, решать, нужно ли передавать оскорбительный комментарий в новый реестр, будет не тот, кому он адресован, а сами соцсети. Google и Facebook подали жалобу на это нововведение. Это неудивительно, ведь их сотрудники фактически должны будут принимать решение, кто из их пользователей окажется в базе данных Федерального ведомства по уголовным делам. Впрочем, в самом ведомстве заверяют, что полицейские, занимающиеся центральным регистром, сперва выяснят, являются ли поступившие к ним данные уголовно наказуемым деянием. При этом они будут активно контактировать с органами юстиции и учитывать законодательные нормы.

Если же комментарии, на которые поступила жалоба, после проверки органами юстиции не окажутся деянием, требующим расследования и привлечения к уголовной ответственности, они будут удалены из реестра вместе с IP-адресом. Однако ждать этого придется долго: процесс проверки комментариев может длиться даже год.