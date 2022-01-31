Новости

В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 02:32
Рубрика: Общество

Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года

Ситуация с распространением COVID-19 в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине этого года. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он спрогнозировал, что летальность от COVID-19 снизится в разы.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Главный инфекционист Минздрава привел два сценария дальнейшего хода пандемии

Но об окончании пандемии говорить рано, подчеркивает специалист. Пока речь идет об управляемости эпидемического процесса.

"Потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы, - объяснил Крючков. - Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета".

Осенью ситуация с COVID-19 в России должна заметно улучшиться.

Более оптимистичный прогноз ранее озвучил вирусолог Петр Чумаков. Он уверен, что вызванная "омикрон"-штаммом волна COVID-19 в России пойдет на спад в начале второй декады февраля. "Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится", - объяснил ученый.

.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым