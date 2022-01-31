Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года

Ситуация с распространением COVID-19 в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине этого года. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он спрогнозировал, что летальность от COVID-19 снизится в разы.

Но об окончании пандемии говорить рано, подчеркивает специалист. Пока речь идет об управляемости эпидемического процесса.

"Потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы, - объяснил Крючков. - Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета".

Осенью ситуация с COVID-19 в России должна заметно улучшиться.

Более оптимистичный прогноз ранее озвучил вирусолог Петр Чумаков. Он уверен, что вызванная "омикрон"-штаммом волна COVID-19 в России пойдет на спад в начале второй декады февраля. "Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится", - объяснил ученый.

.