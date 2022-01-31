Ипотечные платежи могут вырасти на 21 процент

Платежи по ипотеке к июлю нынешнего года могут подрасти на 21%. Такой прогноз сделали эксперты, сообщают "Известия".

При этом учитывался предполагаемый рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки - сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок - на 19%.

Так, при средней стоимости квартиры в новостройках на 1 января в 5,126 млн рублей (данные "Мир квартир") и нынешней средневзвешенной ставке на новостройки в крупнейших банках в 9,84% (данные ДОМ.РФ на 23 января) ежемесячный платеж при 20% первоначальном взносе и кредите на 21 год составляет 38 549 рублей. Если цена жилья вырастет на 5%, а ставки поднимутся до 12%, платить придется 46 880 рублей.

Впрочем, на рост среднемесячного платежа по ипотеке может повлиять несколько факторов. Во-первых, увеличение среднего срока кредитов. Сейчас их оформляют в среднем на 21 год, но срок постоянно растет. В конце 2020 года ипотеку оформляли в среднем на 18,7 года. А к концу 2022 года срок может увеличиться до 23 лет, прогнозировали эксперты НКР.

Кроме того, нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено постепенное снижение средней ипотечной ставки. В конце года Минстрой заявлял, что предложит увеличивать меры поддержки по ипотеке для отдельных категорий граждан, чтобы для них жилье становилось доступнее.