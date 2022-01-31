Юрий Колокольников рассказал о роли Коровьева в фильме "Воланд"

Гость нового выпуска программы "Белая студия" - актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Юрий Колокольников. Эфир - 1 февраля в 21:25 на телеканале "Россия - Культура".

Ведущей Дарье Златопольской Колокольников рассказал своей учебе в киношколе, о работе в сериале "Игра Престолов" и съемках в картине Михаила Локшина "Воланд", об Ингмаре Бергмане, Кристофере Нолане и Владимире Маяковском и многом другом. Вот несколько цитат из программы.

О роли Коровьева в фильме "Воланд":

"Коровьев неудачно пошутил, и его сослали, так сказать, продолжать шутить. Но это очень глубокий персонаж, что усиливает его трагедию... Я сейчас вспоминаю съемки - это было на износ. Я не думал, что будет настолько физически тяжело. Этот герой заполняет собой все пространство, что бы ни происходило. Сложность была в том, что он написан очень гипертрофированно. В мультике я в такого персонажа поверю, а как это сделать органично в кадре? Надо было найти эту грань".

О Владимире Маяковском:

"Маяковский - гений. Он родился с таким мощным "энергоблоком"… Его стихи действовали, как шаманские заклинания. Таким людям очень тяжело жить. И поэтому с ним произошло то, что произошло".

О цикле "Истории о нас" телеканала History:

"Истории о нас" - один из самых важных для меня проектов. Герои очень разные, но все они занимаются невероятно интересными делами. Это могут быть реставраторы, художники, спортсмены, дрифтеры или, например, кочевники Монголии. Мы проводим с этими людьми день или два, плотно общаемся и получаем новый опыт".

О любви:

"Нам мешает любить эго. Мы без него не можем, это наша важная человеческая деталь. Хотя на самом деле, наверное, можем - и к этому придем. Я в своих утопических картинках вижу, что это реально. Люди могут настолько осознанно двинуться вперед, что будут совсем на другом уровне".

10 фильмов Юрия Колокольникова:

• "Ретро втроем" Петра Тодоровского;

• "Зависть богов" Владимира Меньшова;

• "В августе 44-го…" Михаила Пташука;

• "Дневник убийцы" Кирилла Серебренникова;

• "Серебряные коньки" Михаила Локшина;

• "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова;

• "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза;

• "Призрачная шестерка" Майкла Бэя;

• "Довод" Кристофера Нолана;

• сериал "Игра престолов".