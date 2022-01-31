Юрий Колокольников рассказал о роли Коровьева в фильме "Воланд"

Ведущей Дарье Златопольской Колокольников рассказал своей учебе в киношколе, о работе в сериале "Игра Престолов" и съемках в картине Михаила Локшина "Воланд", об Ингмаре Бергмане, Кристофере Нолане и Владимире Маяковском и многом другом. Вот несколько цитат из программы.
О роли Коровьева в фильме "Воланд":
"Коровьев неудачно пошутил, и его сослали, так сказать, продолжать шутить. Но это очень глубокий персонаж, что усиливает его трагедию... Я сейчас вспоминаю съемки - это было на износ. Я не думал, что будет настолько физически тяжело. Этот герой заполняет собой все пространство, что бы ни происходило. Сложность была в том, что он написан очень гипертрофированно. В мультике я в такого персонажа поверю, а как это сделать органично в кадре? Надо было найти эту грань".
О Владимире Маяковском:
"Маяковский - гений. Он родился с таким мощным "энергоблоком"… Его стихи действовали, как шаманские заклинания. Таким людям очень тяжело жить. И поэтому с ним произошло то, что произошло".
О цикле "Истории о нас" телеканала History:
"Истории о нас" - один из самых важных для меня проектов. Герои очень разные, но все они занимаются невероятно интересными делами. Это могут быть реставраторы, художники, спортсмены, дрифтеры или, например, кочевники Монголии. Мы проводим с этими людьми день или два, плотно общаемся и получаем новый опыт".
О любви:
"Нам мешает любить эго. Мы без него не можем, это наша важная человеческая деталь. Хотя на самом деле, наверное, можем - и к этому придем. Я в своих утопических картинках вижу, что это реально. Люди могут настолько осознанно двинуться вперед, что будут совсем на другом уровне".
10 фильмов Юрия Колокольникова:
• "Ретро втроем" Петра Тодоровского;
• "Зависть богов" Владимира Меньшова;
• "В августе 44-го…" Михаила Пташука;
• "Дневник убийцы" Кирилла Серебренникова;
• "Серебряные коньки" Михаила Локшина;
• "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова;
• "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза;
• "Призрачная шестерка" Майкла Бэя;
• "Довод" Кристофера Нолана;
• сериал "Игра престолов".