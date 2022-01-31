Кабмин выделит еще 1,8 млрд рублей на проекты в авиастроении

После серии совещаний по развитию отечественного авиастроения правительство подготовило еще один пакет финансовой поддержки перспективных проектов.

"Развитие производств, обладающих компетенциями по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов, - исключительный государственный приоритет. Только с их помощью мы сможем связать территории нашей большой страны", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация получат около 1,8 миллиарда рублей:

- 1 миллиард - на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета;

- более 600 миллионов - на доработку регионального лайнера Ил‑114;

- около 180 миллионов - на разработку двигателя ТВ7-117 для Ил‑114.

Лучшей оценкой работы станут подписанные с авиаперевозчиками контракты на поставку российских самолетов, заметил Мишустин.