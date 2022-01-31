Как купить хороший смартфон в интернете. Шесть правил

Покупка смартфонов за рубежом, включая китайские маркетплейсы, зачастую более выгодна, чем приобретение этих же моделей в официальных салонах. Однако такой подход имеет и определенные риски. "Газета.Ru" рассказала, как их избежать.

1. Перед покупкой нужно проверить, что версия смартфона является "глобальной" (Global). Это означает корректную работу аппарата на за пределами Китая, включая наличие установленных сервисов Google, поддержку российских частот 4G, русский язык прошивки. Китайские версии дешевле "глобальных", но лучше немного переплатить.

2. "Почти как новые" iPhone следует покупать с большой осторожностью - во многих случаях есть риск обзавестись сломанным и впоследствии отремонтированным "на коленке" аппаратом. Версии iPhone для Гонконга и Тайваня имеют поддержку двух физических SIM-карт (в моделях для остального рынка работает связка SIM+eSIM), однако риск стать владельцем плохо отремонтированного девайса может не оправдать себя.

3. Чтобы смартфон корректно работал в российских сетях четвертого поколения, он должен поддерживать частоты band 3, 7, 20, 31, и 38 - при покупке нужно обязательно обратить на это внимание.

4. Гарантия - это еще один большой вопрос. Перед покупкой нужно изучить условия гарантийного обслуживания или смириться с тем, что чинить устройство придется в России за свой счет.

5. Отзывы и рейтинг - то, что нужно внимательно изучить перед тем, как покупать смартфон. У надежного продавца рейтинг должен быть не ниже 95 процентов, а у хорошего лота - не ниже четырех с половиной звезд.

6. Наконец, не стоит забывать, что за устройства дороже 200 евро нужно будет заплатить таможенную пошлину в размере 15 процентов от разницы между стоимостью и беспошлинным порогом.