Какое будущее предлагает государство для криптовалют и майнинга

Власти продолжают дискутировать о том, что делать в России с обращением и майнингом криптовалют - прописывать понятные и прозрачные правила или идти по пути запретов. Первый вариант позволит неплохо пополнить казну и вывести из тени хотя бы часть сектора, второй в теории должен отсечь большинство рисков для стабильности финансовой системы, которые несут криптовалюты. Пока сторонников больше у пути легализации.

В правительстве с участием ряда экономических и силовых ведомств подготовили "дорожную карту" по регулированию криптовалют, с основными тезисами которой ознакомилась "РГ". Среди ее главных шагов: покупка и продажа криптовалюты и их производных только российскими банками; упрощение порядка блокировки сайтов иностранных криптобирж и обменников; установка контроля за денежными операциями по пополнению криптокошельков; предоставление возможности нерезидентам получить доступ к легитимным российским криптоплощадкам; возможный законодательный запрет резидентам работать через иностранные криптоплощадки.

До появления "дорожной карты" позиции по будущему криптовалют высказали минфин и Банк России. Минфин - сторонник мягкого, регуляторного подхода. "Первое, что нужно делать - защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать", - заявлял директор департамента финансовой политики минфина Иван Чебесков. В минцифры также выступают против запрета на обращение криптовалют: он может "драматически" снизить темпы развития ИТ-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной.

Особняком стоит мнение Банка России, запустившего дискуссию публикацией доклада о криптовалютах. ЦБ - сторонник жесткого подхода. Там предлагают запретить почти все операции с криптовалютами, включая майнинг, и оставить только возможность покупать и продавать их на зарубежных платформах и владеть ими. Распространение криптовалют создает угрозы для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности, считают в ЦБ.

В Банке России ознакомились с проектом "дорожной карты" и направили в правительство предложения по его доработке, но по-прежнему считают необходимым подготовить федеральный закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение в России частной цифровой валюты, говорится в ответе ЦБ на запрос "РГ". Позднее глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила в интервью InvestFuture, что криптовалюты, будучи денежными суррогатами, будут сопровождаться рисками даже при их регулировании. В дискуссию ведомств о криптовалютах включился и президент Владимир Путин. Он попросил правительство и ЦБ прийти к согласию и указал, что при этом у России есть конкурентные преимущества в майнинге за счет профицита электроэнергии и кадров.

Майнинг в России сегодня в силу масштабов и большого числа ресурсов стал профессиональным. Внимание к нему привлекают предприниматели, пытающиеся зачастую заработать деньги при помощи подручных средств, самосборного оборудования и сомнительных способов получения доступа к электроэнергии. Для работы ферм необходима дорогостоящая техника: один компьютер за 800 тысяч рублей позволит зарабатывать около 1000 долларов в месяц. Более доступные машины, выпущенные 1-2 года назад, по словам вице-президента по регулированию рынка Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерия Петрова, способны при льготной стоимости энергии обеспечить доход в районе 5 долларов в день или 12 тысяч рублей в месяц. "Все сообщения о том, что кто-то где-то в какой-то деревне куда-то там подключился - это скорее из разряда курьезов. Сейчас майнинг носит строго цивилизованный характер, а время частных майнеров окончательно прошло", - сказал Петров.

С точки зрения права, майнинг в России более доступен по сравнению с рынками Китая, США и других стран, где в последние годы законодательство существенно ужесточилось или майнинг попросту был запрещен. Именно поэтому многие майнеры в последние полгода активно переместились на территорию Казахстана и России. Но из-за политических событий в Казахстане они начали покидать и этот регион. И лучшей площадкой для них стала Россия, отмечает финансист Андрей Плотников. Лидерами по майнингу среди регионов РФ являются Сибирский ФО и Иркутская область. По словам Евгения Лашкова, гендиректора инвесткомпании, майнинговые фермы там практически не нужно охлаждать, как следствие нет необходимости тратить дополнительные деньги на электроэнергию, которая и без этого там дешевле, чем в других регионах.

Важнейший аспект вопроса - налоговый. Каждый день в мире добывается примерно 900 биткоинов. Доля России в добыче - около 11%. При текущем курсе (36-37 тысяч долларов) ежегодный объем российской добычи можно оценить в 1,3 млрд долларов. "Я думаю, минфин сможет получать 100-200 млн долларов налогов ежегодно - и это только от добычи в условиях текущей коррекции цен", - рассказал РИА Новости CEO компании EMCD Михаэль Джерлис. "Предприниматели всего мира мыслят одинаково, для них биткоин - серая зона, в которой нет налогов и в которой деньги свободно перемещаются через границы. Возглавить явление всегда стратегически выгоднее, чем с ним бороться", - считает управляющий партнер Veta Илья Жарский. Исходя из текущей повестки, в России пока скорее побеждает регуляторная концепция минфина, оценивает СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.