Китайские болельщики поддерживают российских фигуристок на зимних ОИ-2022

4 февраля в столице Китая стартуют зимние Олимпийские игры. Гвоздем олимпийской программы будет фигурное катание. В преддверии Игр китайские болельщики записали видео в поддержку российских фигуристок - пожелали успехов Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Друзья, давайте продолжим эту онлайн-эстафету, подбодрим участников Олимпиады! Станьте виртуальным болельщиком вашей любимой российской фигуристки, поддержите Анну Щербакову, Александру Трусову или Камилу Валиеву!