Контрафактный алкоголь предложили уничтожать быстрее

В России могут ускорить процедуру уничтожения изъятого алкоголя, который хранили более трех лет, либо у него истек срок годности. Соответствующие законопроекты внесла в Госдуму группа сенаторов.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов вместе с первым заместителем Сергеем Рябухиным и членом комитета Вадимом Деньгиным предложили изменить статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса, а также внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Пока что изъятый из незаконного оборота алкоголь, сырье для него, упаковку и оборудование уничтожают только на основании решения суда. Чтобы снизить затраты, полномочиями по принятию таких решений могут наделить Росалкогольрегулирование.

Сенаторы обращают внимание, что с 2015 года, когда вступило в силу правительственное постановление, на хранение и уничтожение вывезли 129 млн литров нелегального алкоголя. По решению судов уничтожено лишь 68,4 млн литров, хотя только на оплату досудебного хранения каждый месяц расходуется более 70 млн рублей из бюджета. Причем само по себе длительное хранение такой продукции, которая, по сути, зачастую является ядом, нецелесообразно, отмечают Артамонов, Рябухин и Деньгин.