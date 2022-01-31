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31.01.2022 14:02
Рубрика: Власть

Косачев: Раздувание угроз по поводу Украины становится сугубо англо-саксонским делом

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Судя по всему, раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают (надо сказать, весьма истерический) тон кампании по поводу грозящих России санкций.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Однако и здесь есть различные мотивы у ключевых игроков.

В целом, у всех троих есть общий интерес - представить ситуацию предвоенной, Россию - агрессивной, себя - сплоченными и эффективными против угрозы. И чем больше мы говорим, что никто нападать не собирается, тем больше шума о том, какие последствия будет иметь это нападение.

При определенном развитии ситуации это можно считать хорошим признаком. Ведь им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир. И Зеленский может, наконец, получить сигнал, что можно обойтись и без провокации, а это главное на сегодня.

Однако есть и нюансы. Скажем, та же Канада попросту стала заложницей собственной проукраинской политики, сформированной еще лет 50-60 назад (именно так, бандеровцы с Украины в основном в Канаду драпали). А дипломатия у нее на этом направлении уже давно не подает признаков жизни.

Для Британии поддержка высокого градуса русофобии - дело принципа. Лондон считает, что если он будет самым активным антироссийским игроком в Европе, то это повысит его значимость как мирового игрока и выгодно оттенит на фоне все более мямлющего Евросоюза. Отсюда и все более грозные санкционные угрозы на фоне одновременных предложений о переговорах с Россией - дескать, хотите снижения напряженности? Говорите не только (или даже не столько) с Вашингтоном. Цинично, но типично для Британии.

В США, конечно, тоже есть вопрос принципа - любое несогласие с политикой США должно быть пресечено на корню. И точка.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Но, с другой стороны, там есть и вполне конкретные интересы, вроде тех, что лоббирует на Капитолии американский ВПК. И для него, например, уход США из Афганистана - досадное обстоятельство, зато на этом фоне перспектива военного конфликта в Европе выглядит весьма заманчивой. Как откровенно признал в бытность президентом Трамп, "они [представители ВПК] обладают огромной мощью. Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют".

Так что, когда Зеленский жалуется на США, что, мол, те уже перегнули палку с предвоенной агиткампанией, которая может уже обернуться потерями для украинской экономики, он попросту не учитывает, что если где-то убыло - то где-то обязательно прибудет.

Но, в любом случае, будем надеяться, что англосаксы скоро наиграются в устрашение и перейдут к победным реляциям на тему - "Москва отступила". Это все же менее кровопролитный вариант по сравнению с провокацией на Донбассе.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.

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