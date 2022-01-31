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31.01.2022 00:25
Рубрика: Культура

Ковид унес Ольгу Галицкую

Текст: Валерий Кичин
Ковид как-то особенно стремительно унес от нас замечательную журналистку, кино- и театрального критика Ольгу Галицкую. Чуть больше недели назад мы поздравляли ее с днем рождения, еще неделю назад она была на премьере "Женитьбы" и отчиталась, как всегда, в фейсбуке о своих впечатлениях, у нее было, как обычно, множество неотложных планов - но вирус уже присмотрел ее себе в жертвы.
Фото: Валерий Кичин Фото: Валерий Кичин
Фото: Валерий Кичин

Неожиданное это известие сразило все киносообщество: у нее было невероятно много друзей в киноиндустрии, в театрах Москвы и страны. Ее любили - всегда открытую, доброжелательную, элегантную, какую-то очень светлую и умеющую своим присутствием осветить и "утеплить" любую компанию. Профессионально взыскательную, но умеющую влюбляться в талант и за ним неотступно следить. Ее хорошо знали режиссеры и актеры, ждали ее мнения и его ценили.

Фото: www.kinopoisk.ru
Жил такой парень: уроки Леонида Куравлева

Человек необыкновенно жадный до искусства, она была активной участницей едва ли не всех отечественных и многих международных кинофестивалей, не пропускала театральные премьеры и всегда ярко писала о них если не в СМИ, то в социальных сетях. Ее страница в фейсбуке превратилась едва ли не в полноценное СМИ, вещающее о новинках кино, театра, о жизни галерей и музеев, а ее Кинокалендарь стал непременным чтением сотен, а может, и тысяч любителей кино.

Она очень успешно работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк-24" и "Культура", вела программы о кино, телевидении и популярной музыке, была превосходной рассказчицей, и ее передачи всегда становились увлекательным путешествием в мир искусств, который она бесконечно любила и великолепно знала. И когда мне нужна была помощь в подборе фильмов для конкурса нашего онлайн-фестиваля "Дубль дв@", я звонил именно Оле Галицкой - уж она наверняка все видела и могла дать совет наиболее точный и умный, помочь найти фильм, который я пропустил, но который обязательно станет одним из хитов фестиваля.

Несколько лет назад Оля Галицкая стала постоянным автором "Российской газеты", писала нам о театральных премьерах, о кинофестивалях, а в декабре на международном фестивале киношкол "Кинопроба" она имени нашей газеты вручила приз фестиваля "Дубль дв@", сделав это, как всегда, с присущими ей юмором и обаянием. Была она и членом жюри одного из недавних фестивалей "Дубль дв@".

С именем и личностью всегда жизнелюбивой Ольги Галицкой само понятие смерти как-то особенно несовместимо. Ее уход сразил не только неожиданностью, но и кажущейся нереальностью, невозможностью, с ним очень трудно смириться. Редко какой участник нашего сложного кино-теакритического сообщества своим уходом причинит столь многим коллегам столь реальную боль.

Это фото я сделал на одном из Каннских фестивалей. Такой она и запомнится, Оля Галицкая, - всегда молодой и вечно куда-то устремленной. Необыкновенной.

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