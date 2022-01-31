Кремль: Путин в КНР проведет переговоры только с Си Цзиньпином

Во время визита президента России Владимира Путина в Пекин на зимние Олимпийские игры запланирована только его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На брифинге 31 января один из журналистов задал представителю Кремля вопрос, будет ли возможность у Путина встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Очень строгие ковидные ограничения. Причем они связаны даже с перемещениями гостей - церемония открытия. Поэтому будет весьма непросто встретиться друг с другом", - ответил Песков.

По его оценке, ситуация на Олимпиаде будет достаточно эпидемиологически напряженной.

"Еще раз повторяю, никаких двусторонних встреч сейчас в планах нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.