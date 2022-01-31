Круизный лайнер вынудил SpaceX перенести запуск ракеты

Американская компания SpaceX накануне отменила старт ракеты-носителя COSMO-SkyMed с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed. Причиной стало появление постороннего судна в зоне запуска.

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде должен был состояться в воскресенье в 18:11 по местному времени. Однако за минуту до запуска была дана команда об остановке обратного отсчета, передает ТАСС.

Оказалось, что в запрещенную зону двигался круизный лайнер. "Береговая охрана не смогла его увести в сторону до завершения отсчета", - сообщила диктор в ходе трансляции на сайте SpaceX.

Очередная попытка запустить ракету со спутником будет предпринята 31 января. Таким образом, изначально запланированный на 27 января запуск итальянского спутника переносится уже в четвертый раз. До этого причиной становились погодные условия.