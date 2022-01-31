Лукашенко потребовал стабильной работы банковской сферы

Удовлетворение итогами работы банковской сферы Беларуси в истекшем году выразил Александр Лукашенко, принимая с докладом 31 января председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского, передает пресс-служба президента.

Напомнив крылатое выражение финансистов о том, что "деньги любят тишину", глава государства похвалил коллектив всей банковской системы за успешную работу. Правда, уточнил он, "надо отдать должное и экономике", - добавил он, уточнив, в, частности, что профицит внешней торговли по итогам прошлого года составил в республике $4 млрд.

"Поэтому экономика сработала, слава богу. У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием и нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали - рост экономики", - определил стратегическую задачу Лукашенко. Он подчеркнул в этой связи, что главная задача финансового регулятора и правительства страны заключается в выполнении намеченных планов в сфере экономического развития.

"Никакого давления излишнего не будет ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами, ни на правительство", - заверил белорусский руководитель, потребовав от всей исполнительной власти безусловного обеспечения экономической стабильности.

У премьер-министра и руководителя банковской системы, резюмировал президент, есть все необходимые рычаги, и они должны действовать в едином ключе. "Мы по всем вопросам договорились. И по инфляции у нас показатели в рамках шести процентов в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2022 год, и по ВВП, и экономика. Все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться".