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31.01.2022 19:25
Рубрика: Экономика

Маркировка всех табачных изделий станет обязательной

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
28 февраля завершится эксперимент по маркировке отдельных видов никотинсодержащей продукции - уже с 1 марта их маркировка станет обязательной. Речь идет о табаке и табачных изделиях, предназначенных для потребления путем нагревания, а также курительных смесях для кальяна, не содержащих табак.

Добровольный эксперимент по маркировке этих изделий начался 11 января прошлого года. За полгода до этого, с 1 июля 2020 года, уже была введена обязательная маркировка основной табачной продукции - сигарет, папирос, а также табака, включая кальянный.

Фото: iStock
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С помощью цифровой маркировки государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара - от производства до его продажи в магазине. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам девяти месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%.

По оценке Минпромторга, введение маркировки табака позволило существенно увеличить акцизные сборы. Они выросли на 33,2% - с 258 млрд рублей в первом полугодии 2020 года до 344 млрд в первом полугодии 2021 года. Значительная часть этого роста была обеспечена увеличением ставки акцизов на 20%. Но сама налоговая база выросла на 10%, а это - 30 млрд рублей дополнительных начислений, отмечал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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