Мэр Нью-Йорка заявил о резком снижении числа случаев COVID-19

В Нью-Йорке наблюдается "резкое снижение" числа случаев заболевания COVID-19, после всплеска, вызванного "омикрон"-вариантом. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс.

Согласно последним статистическим данным, в среднем за последние семь дней в городе было зарегистрировано 5054 новых случая заражения по сравнению с 43 тысячами случаев в начале января. А уровень положительных тестов в городе в субботу составил 4,83 процента, что является самым низким показателем среди всех американских городов.

По состоянию на воскресенье, 75 процентов всех жителей Нью-Йорка полностью привиты от коронавируса. Среди них 85 процентов взрослых и 76 процентов подростков. При этом полностью привиты 36 процентов детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщает Politico.

В настоящее время город предлагает бесплатную доставку новой противовирусной таблетки для лечения от COVID-19. Пациенты, получившие рецепт на таблетки от врача, могут получить их на дом в тот же день.

Предшественник Адамса, экс-мэр Билл де Блазио, ввел требования о вакцинации рабочих, сотрудников частного сектора и клиентов в закрытых ресторанах и развлекательных заведениях, что, по мнению экспертов, помогло городу пережить всплеск заболеваний. Последняя волна коронавируса привела к печальным последствиям: только в январе скончались более 2300 жителей Нью-Йорка.

Власти Нью-Йорка признают, что истинное число случаев COVID-19 может быть выше, потому что город не отслеживает людей, которые получили положительный результат с помощью экспресс-тестов дома.