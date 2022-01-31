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31.01.2022 00:00
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин призвал ФАС контролировать стоимость продуктов

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна держать на постоянном контроле цены на продовольствие и быстро реагировать на их изменение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава ведомства Максим Шаскольский рассказал о результатах работы с торговыми сетями и заведенных делах по другим отраслям.
Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским. Фото: РИА Новости

Председатель правительства провел рабочую встречу с руководителем ФАС, чтобы обсудить работу службы в прошлом году. "В фокусе постоянного контроля должны находиться все чувствительные для людей и бизнеса сферы. И конечно, прежде всего это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в периоды сезонных колебаний", - подчеркнул Мишустин. "Важно максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации и продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания. Причем делать это системно", - добавил премьер.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки

ФАС проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях, а территориальные органы - в муниципальных и региональных. В результате 165 проверок крупнейших производителей продовольственных товаров по всей товаропроводящей цепочке возбуждены восемь антимонопольных дел и выдано 35 предупреждений для прекращения нарушений. "По итогам переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9 процентов - с 22 до 13", - рассказал Шаскольский. Торговым сетям ведомство предложило самостоятельно ограничить наценки, и некоторые пошли на это для социально значимых продовольственных товаров, установив их на уровне 10 процентов.

По оценке главы ФАС, принимаемые меры на рынке лекарственных препаратов экономят бюджету и гражданам не менее 40 миллиардов рублей ежегодно. "За последнее время нами пересмотрено 14 тысяч цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, из которых семь тысяч цен снижено в среднем на 30 процентов", - отметил Шаскольский. Служба утвердила методику, благодаря которой регионы пересмотрели оптовые и розничные надбавки на препараты из перечня: оптовые снижены в 27 субъектах Федерации, розничные - в 36.

В конкретных цифрах в антимонопольной службе оценивают выгоду граждан от контрольных мероприятий по линии жилищно-коммунального хозяйства. "В 2021 году нами издано 49 приказов об отмене тарифов в 34 субъектах Российской Федерации. Из тарифов исключено 5,6 миллиарда рублей", - заявил Шаскольский. Во многих регионах снижены тарифы на вывоз мусора. Например, в Белгородской и Омской областях - на 6 процентов, в Ульяновской области - на 4,5.

В 2021 году ФАС сэкономила гражданам 5,6 млрд рублей на оплате "коммуналки"

Проверки, спровоцированные резким ростом цен на строительные материалы, вообще могут привести к уголовным делам. Ведомство установило, что помимо рыночных факторов, таких как изменение спроса и предложения, высокий уровень цен, экспортные альтернативы, повышение стоимости вызвано отдельными нерыночными действиями компаний. "Выявлены факты сговора в отношении семи крупных металлотрейдеров, которые участвовали в торгах, проводимых строительными организациями", - сообщил глава ФАС. Компаниям предъявят оборотные штрафы, а материалы в отношении руководителей направлены в правоохранительные органы. Кроме того, расследуются дела по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен производителем ориентированно-стружечных плит и четырьмя крупнейшими производителями листового стекла, которые занимают коллективное доминирующее положение.

Между тем

Михаил Мишустин выделил регионам дополнительно свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

Официально

Более 351 миллиона рублей получат от правительства частные медицинские организации, занимающиеся долговременным уходом за гражданами старше 65 лет. Распределение средств между регионами утвердил Михаил Мишустин. Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам запущен в 2020 году. В нем участвуют 15 субъектов Федерации. Клиники сотрудничают с поликлиниками, в которых состоят на учете люди, и по назначению участкового врача оказывают им необходимую помощь.

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