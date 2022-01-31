Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о якобы нарушении ее границ

Минобороны РФ опровергло заявление эстонских властей о якобы нарушении границ этой страны российскими истребителями Су-27.

Как сообщили в российском военном ведомстве, 29 января полеты Су-27 ВКС РФ над Балтийским морем не проводились. В Минобороны также отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Они проводятся над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.

Ранее МИД Эстонии заявил о якобы нарушении истребителем Су-27 ВКС РФ воздушного пространства в районе острова Вайндлоо.