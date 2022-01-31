Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию

Министерство сельского хозяйства не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя публикации СМИ.

"Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности", - отметили в Минсельхозе.

При этом ведомство допускает возможность пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей из-за роста затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.

В Минсельхозе также напомнили, что правительство приняло комплекс мер, которые позволяют снизить издержки производителей. Речь идет, в частности, о применении таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна, что способствовало сдерживанию цен на корма.

"Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов", - добавили в министерстве, отметив, что в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что производители молочной продукции начали повышать цены. В частности, компания Danone (торговые марки "Простоквашино" и "Активиа") уведомила ретейлеров о росте стоимости части ассортимента с февраля на 9,9%.