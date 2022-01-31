Мишустин: За четыре года 150 млрд рублей направят на обновление ЖКХ страны

В этом году правительство выделит на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства страны 20 миллиардов рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 миллиардов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства возьмут в Фонде национального благосостояния. Это предусмотрено подготовленной по поручению президента и утвержденной программой обновления коммунальной инфраструктуры.

Средства предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых. Всего с их помощью профинансируют 80% затрат.

"Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков", - подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Отбором региональных проектов займется Фонд содействия реформированию ЖКХ, а правкомиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина - рассмотрением заявок и доведением средств до субъектов Федерации.