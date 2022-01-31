Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке

Тело Чесли Крист, ставшей Мисс США в 2019 году, обнаружено в центре Нью-Йорка рядом с 60-этажным зданием Orion. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По данным СМИ, 30-летняя красавица жила на девятом этаже небоскреба, но в последний раз ее видели на одной из террас, расположенных на 29 этаже. Родственники погибшей подтвердили информацию о смерти. Соболезнования родным и близким выразил телеканал Extra TV, где девушка работала ведущей.

"Пусть этот день принесет вам покой и покой", - написала в Instagram Чесли незадолго до своей смерти.

Крист в 2002 году выиграла в конкурсе Мисс Северная Каролина, а еще спустя 17 лет завоевала титул Мисс США. В последние годы девушка работала адвокатом и телеведущей. В октябре 2019 года она призналась, что обратилась за помощью к психотерапевту.