На экран выходит гангстерская сага о Петербурге 1920-х годов

Сериал "Цыпленок жареный" ждали давно, но, вот, наконец, 31 января он выходит на Первом канале. Эфир в 21.30.

Время и место действия ретро-детектива с элементами мелодрамы - весна 1921 года, Петроград. Введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией город. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии: магазины грабят по пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир во главе с Дядей Колей, который начинает их "крышевать". Однако не все предприниматели согласны платить за подобные услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них - банда Роди - бывшего анархиста, пижона и сердцееда, северного Бени Крика…

Режиссер сериала - Елена Николаева, известная по таким проектам, как "Комиссарша", "Ланцет", "Манекенщица". В главных ролях - Никита Волков("Трудные подростки", "Черновик"), Максим Белбородов ("Вертинский", "Тест на беременность 2", "Свадьбы и разводы"), Любовь Аксенова ("Мажор", "Почка", "Бывшие"), Виктор Сухоруков ("Огонь", "Фурцева", "Орлеан", "Рай"), Виктор Добронравов ("Технарь", "Шифр"), Ирина Пегова ("Комиссарша", "Казанова"), Алексей Вертков("Собор", Мосгаз. Дело №8 Западня", "Угрюм-река"), Александр Яценко ("Угрюм -река", "Аритмия", "Отличница", "Оттепель"), Павел Трубинер ("Ланцет", "Гостиница "Россия") Иван Рудаков ("СССР", "Русский пленник", "Мата Хари", "Ланцет") и другие.

Прямая речь

Елена Николаева, режиссер:

"Тему "сухого закона" в России и СССР, который существовал в начале второго десятилетия XX века, почти в те же годы, что и в Америке, не поднимал практически никто из отечественных литераторов и режиссеров. В то время как Голливуд создал множество классических картин (и драмы, и гангстерские истории), посвященных этому периоду, в их числе и "Однажды в Америке". Мы долго работали в библиотеках и архивах, изучали историю периода начала НЭПа. Работа была непростой, но завораживающей.

Новая экономическая политика, или сокращенно НЭП, была принята в Советской России в марте 1921 года. В "Цыпленке жареном" у нас взят очень короткий отрезок - август-сентябрь того года. Это время первых булочных, мебельных магазинов, всего первого. И одновременно это последние месяцы существования старой России. В то время герои еще пытаются жить по-старому. Подобные драматические моменты в истории всегда интересны кино, потому что вскрывают человеческие чувства и природу. Когда можно украсть - кто-то украдет, кто-то нет. Когда можно убить - кто-то убьет, кто-то нет...

Я вдохновлялась рассказами своей няни - Ариадны Платоновны Ермолаевой, дочери адмирала русского флота! С 1923 года она прошла страшный путь нескольких лагерей. Когда она умерла, мне было 13 лет, а моему брату - Максиму Осадчему - три года. Она очень много мне рассказывала. Мне кажется, я знаю больше о том времени, чем все, что написано за эти сто лет. Я всю жизнь мечтала рассказать по-своему об этом. К тому же я из писательской семьи, сама я читала всегда очень много и по-прежнему много читающий человек. А если говорить о том, что мне самой нравится, то можно упомянуть сериал "Острые козырьки"."