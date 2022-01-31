На Кубани медики ради спасения бабушки пробирались по льду и сугробам

Долгий путь пешком в мощный снегопад и в кромешной тьме пришлось преодолеть бригаде скорой помощи из Туапсе, чтобы спасти столетнюю женщину.

После приезда врачей скорой помощи бабушка Айше (в центре) чувствует себя удовлетворительно и от госпитализации отказывается. Фото: из семейного архива Маметовых

"Спасите нашу маму, она задыхается", - сквозь слезы говорила позвонившая медикам женщина. Она оказалась дочерью местной долгожительницы Айше Маметовой, прошлой весной перешагнувшей столетний рубеж. На помощь к ней тут же отправился экипаж в составе фельдшера Анастасии Плахиной и водителя Игоря Колесникова. Но когда они доехали до улицы Ключевой, машина остановилась. "Дорога превратилась в каток, - рассказывает Игорь. - Проехать было невозможно. Решили идти пешком".

Часы показывали начало шестого утра. На улице было еще темно, поэтому искать нужный адрес пришлось по навигатору. Весь груз весом почти в 40 килограммов взвалил на себя водитель. Настя шла впереди, пробивая путь в высоченных сугробах. До нужного дома пришлось добираться 1,5 километра. А потом фельдшер не отходила от бабушки Айше, пока не убедилась, что угроза для ее жизни миновала.

- У нее бронхопневмония с астматическим компонентом и легочной недостаточностью, - поясняет фельдшер. - Состояние было крайне тяжелым, но нам удалось его стабилизировать. На прощание бабушка даже улыбнулась.

С подачи главы Туапсинского района Виталия Мазнинова информация о ЧП на улице Ключевой попала в социальные сети. Посыпался шквал откликов, прочла которые и Анастасия. "Писали и другие пациенты, которым я когда-то помогла, - говорит она. - Конечно, читать все это было приятно, но лично я не считаю свой поступок чем-то особенным. Вот наша пациентка - это действительно - настоящее чудо! Бабушка Айше прожила большую жизнь, и я очень рада, что смогла продлить ее. Дня через два мы снова были у Маметовых на вызове. От госпитализации больная категорически отказалась и сейчас продолжает лечиться дома. Надеюсь, в кругу родных она пойдет на поправку".

Настоящим подвигом работу бригады станции скорой помощи из Туапсе назвал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На своей странице в соцсетях глава региона поблагодарил фельдшера Анастасию Плахину и водителя Игоря Колесникова за мужество и преданность профессии.