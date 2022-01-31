На полигонах в Беларуси развернули пункты управления

Подразделения Восточного военного округа, переброшенные в Беларусь в рамках масштабной проверки сил реагирования Союзного государства, разворачивают на местных полигонах подвижные пункты управления.

В полевых штабах уже работает видео-конференц-связь. Она позволяет командирам руководить подчиненными и взаимодействовать с начальством в режиме реального времени. Кроме того, связисты организовали на белорусских полигонах единую систему управления войсками. А защиту расположенных там объектов от воздушного нападения условного противника круглосуточно обеспечивают подразделения ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что проверку сил реагирования Союзного государства организуют в два этапа. Сейчас идет первый. До 9 февраля в Беларусь передислоцируют российские подразделения, сформируют группировки войск, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов республики, ее госграницы в воздушном пространстве. Для проверки Единой региональной системы ПВО в Беларусь перебросили два дивизиона российских комплексов С-400 и дивизион "Панцирей-С". Кроме того, с Дальнего Востока туда перелетели 12 истребителей Су-35.

На втором этапе - по 20 февраля - на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи пройдет учение "Союзная решимость - 2022". В маневрах задействуют почти все вооруженные силы Беларуси, части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России. Задача - отработать защиту Союзного государства, пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму.