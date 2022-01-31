Наставниками нового сезона шоу "Голос. Дети" будут Крид, Гагарина и Баста

В новом сезоне шоу "Голос. Дети" кресла наставников команд займут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала уже 11 февраля в 21:30.

На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, во время которых судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, преодолевшие стадию предварительных кастингов. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Соведущая - Агата Муцениеце.

Как всегда на сцену программы "Голос. Дети" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. География нового сезона - Алматы, Батайск, Борисов, Брест, Владивосток, Владимир, Воронеж, Ереван, Ижевск, Казань, Кинешма, Краснодар, Крофтон (Мэриленд, США), Кызылорда, Ла Галетт (Маврикий), Лаппеенранта (Финляндия), Лондон (Великобритания), Люберцы, Минск, Могилев, Москва, Нальчик, Наткала, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Одинцово, Петрозаводск, пгт. Междуреченский, Подольск, поселок Боровский (Тюменская область), Прага, Пушкино, Реутов, Рига, Ростов (Ярославская область), Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сочи, Сургут, Троицк, Хабаровск, Челябинск, Шыкент и Щелково.