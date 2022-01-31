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Названа грубая ошибка при работе с компьютером

Текст:   Иван Черноусов
31.01.2022,  
12:08
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Специалист Microsoft Дэвид Гайер перечислил способы правильного обновления Windows. По его словам, для обновления без ошибок компьютер должен быть подключен к сети не менее 8 часов.

Фото: htnovo.net
Windows 11 обновляется даже на неподдерживаемых компьютерах

Для обновления Windows очень важно соблюдать несколько простых правил, заявил Гайер. Компьютер должен быть подключен к интернету не менее 8 часов. Это необходимо для того, чтобы апдейты успели загрузиться. В среднем, по словам эксперта, обновления загружаются около двух часов, оставшееся время необходимо, чтобы они могли самостоятельно установиться.

Подавляющее большинство пользователей не получают обновления из-за того, что выключают компьютер сразу, не позволяя обновлениям установиться. Кроме того, специалист порекомендовал переводить компьютер в спящий режим, а не выключать его, чтобы дать возможность устройству корректно обновиться.