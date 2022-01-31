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Названа важная настройка смартфона, которую нужно включить

Текст:   Антон Благовещенский
31.01.2022,  
14:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для того чтобы продлить время работы от аккумулятора и не допустить перерасхода сетевого трафика, необходимо помнить о нескольких настройках.

Так, отключение мобильного доступа в интернет поможет продлить жизнь батареи, рассказал агентству "Прайм" Евгений Кашкин, доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА.

По его словам, особенно это актуально для смартфонов, выпущенных 3-4 года назад - заряд их батареи за ночь может упасть на несколько десятков процентов, если не отключить мобильный интернет.

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Кроме того, эксперт рекомендовал включить в настройках обновление установленных на смартфоне приложений только через сеть Wi-Fi, чтобы не расходовать мобильный трафик. Автоматическое обновление обычно происходит ночью.

Можно также посоветовать пользователям активировать так называемую оптимизированную зарядку (опция присутствует в iOS). В таком режиме смартфон заряжается до 80 процентов, а затем продолжает зарядку в очень медленном темпе.

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Фото: iStock
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