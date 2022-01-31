Небензя назвал опасными разговоры о войне

США своими действиями будто призывают к войне. Складывается впечатление, что они хотят воплотить свои домыслы в реальность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - отметил Небензя. По его словам, Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства, если бы Запад в 2014 году не спровоцировали государственный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты, радикалы и русофобы.

Он подчеркнул, что Россия и мысли не допускает о возможности вторжения на Украину. Однако Запад не прекращает попыток убедить себя и Киев, что это в скором времени произойдет. При этом не приводится никаких доказательств.

Как заявил Небензя, ему не понятно, зачем сегодня проводить заседание, посвященное Украине. Оно было созвано из-за домыслов и безосновательных обвинений со стороны США. Особо примечательно, что в качестве угрозы международному миру делегация США рассматривает расположение российских войск на российской же территории. "Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности", - указал постпред.

"Наши американские коллеги искусственно вписывают ими же созданную мнимую напряженность на российско-украинской границе в запущенный по нашему настоянию переговорный процесс по обеспечению для России юридически обязывающих гарантий по безопасности", - отметил Небензя. По его словам, на Западе пытаются на гребне этой волны "свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной".

Как обратил внимание Небензя, при обсуждении ситуации вокруг Украины США совершенно забывают о Минских соглашениях. "Вот в каком контексте мы должны говорить об урегулировании украинского кризиса. А Соединенные Штаты уводят эту тему совершенно в другую область", - отметил дипломат.

Он также напомнил, что еще в декабре российская делегация объявила о планах провести ежегодное обсуждение ситуации на Украине, и это мероприятие запланировано на 17 февраля.