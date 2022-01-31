Небензя не знает источники информации о "100 тысячах военных у границ Украины"

Российский постпред при ООН Василий Небензя не смог объяснить, откуда страны Запада взяли цифру в 100 тысяч военных, якобы "сконцентрированных у границы с Украиной".

"Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр", - передает РИА Новости ответ российского дипломата.

Комментируя регулярные информационные вбросы о якобы "готовящейся российской агрессии", он напомнил журналистам о знаменитом фейковом заявлении бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, после которого были введены войска в Ирак.

"Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке, - отметил Небензя. - Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно".