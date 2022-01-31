Небензя призвал прекратить истерию вокруг гипотетической "агрессии" России

Нагнетание истерии вокруг возможного нападения России на Украину вредит самой Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая в СБ ООН.

"Стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине", - заявил российский дипломат.

Как обратил внимание Небензя, предложение США обсудить на заседании СБ ООН расположение российских войск на российской же территории является "неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства". Более того, представление ВС РФ в качестве угрозы международному миру и безопасности вводит международное сообщество "в заблуждение относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности", указал постпред.

Заявления США он назвал домыслами и безосновательными обвинениями, а предложение созвать заседание СБ ООН - работой на публику.