NHK: Японский истребитель F-15 пропал с радаров

Истребитель F-15 воздушных сил самообороны Японии пропал с радаров во время тренировочного полета, передает телерадиокомпания NHK. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Не исключено, что самолет потерпел крушение над акваторией Японского моря. По некоторой информации, в кабине машины находились два человека.

Как отмечают журналисты, истребитель, с которым была потеряна связь, приписан к военно-воздушной базе "Комацу" в префектуре Исикава на западе острова Хонсю.