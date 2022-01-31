Николай Патрушев обсудил подготовку корабелов и угрозу войны с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по подготовке кадров для отечественного кораблестроения.

Также в воскресенье на Пискаревском кладбище он почтил память жертв блокады Ленинграда. После возложения венка и цветов он напомнил журналистам о сегодняшних попытках переписать историю Второй мировой войны. По словам Патрушева, сейчас в мире активно распространяют информацию, что основные тяготы и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. "Так вот для сравнения - только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем понесли все потери США за время Второй мировой войны", - заметил секретарь Совбеза. По его мнению, чем больше времени будет проходить после войны, тем важнее будет посещать мемориалы. Это нужно для поддержания исторической правды, в том числе непосредственно о Второй мировой.

В пример он привел ситуацию с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки - атомную бомбу сбросили на Японию американцы, а большинство населения Японии, когда им задают вопрос, говорит, что это сделал Советский Союз. "Нелепость, но это так. Это то, чего они достигли, проводя свою пропаганду", - констатировал Патрушев. Такой же полной нелепостью назвал Патрушев разговоры о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, однако власти США заявляют об обратном. Вашингтон, как заметил Патрушев, продолжает утверждать, что такая угроза есть и готов поставлять на Украину оружие и воевать до последнего украинца.

"Нет никакой угрозы", - еще раз заявил секретарь СБ РФ, добавив, что сами украинцы, в том числе и официальные лица, уже заявляют об ее отсутствии. В то же время, по его словам, войну упорно нам навязывают с Запада, преследуя свои корыстные цели.

Что касается состоявшегося совещания по корабельной тематике, то, как заметил Патрушев, "мы собрались для того, чтобы подвести итоги выполнения указания президента России о подготовке инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России и военных специалистов для Военно-Морского флота на примере знаменитой питерской "Корабелки".

В частности, как заметил Патрушев, качество подготовки инженеров для судостроительных предприятий Дальнего Востока надо повышать за счет совместной работы всех заинтересованных сторон - от вузов до органов власти в регионах.

Кроме того, были обсуждены порядок и способы выполнения нерешенных задач поставленных на оперативном совещании Совбеза в декабре 2019 года. Они касались дополнительных мер научного и кадрового обеспечения военного кораблестроения и военного авиастроения в интересах обороны и безопасности государства.