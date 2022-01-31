Новая норма блокировки сайтов, продающих небезопасные БАДы

В конце прошлого года президент Путин дал поручение проработать вопрос о постановке заслона для попадания небезопасной пищевой продукции в торговый оборот. Госдума отреагировала оперативно, начав с одной из самых "непрозрачных" категорий: незарегистрированных биологически активных добавок к пище (БАД).

Вопрос исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности был опубликован в списке поручений президента осенью 2021 года. В Госдуме в первую очередь предметом рассмотрения стали БАДы. В эту категорию попадает большое количество продуктов, содержащих витамины и микроэлементы, призванные укрепить здоровье. Однако в силу специфики регулирования трансграничной торговли из-за рубежа в Россию под видом БАДов, порой, попадают отнюдь не безобидные и полезные добавки, а незарегистрированные сильнодействующие лекарственные препараты, требующие приема под наблюдением врача, средства с сильным побочным эффектом, психотропные препараты и просто "пустышки". Это и потребовало пересмотра полномочий контролирующих органов и порядка надзора за деятельностью участников данного рынка.

В ходе пресс-конференции заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов рассказал о ходе обсуждения проекта закона о внесудебной блокировке сайтов, реализующих незарегистрированные БАДы.

"Пищевая промышленность является одной из приоритетных с точки зрения принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации", - отметил он.

Неверов добавил, что ситуация с оборотом небезопасных БАДов носит критический характер и усугубляется вместе с темпами проникновения интернета в повседневную жизнь. Разработанный законопроект - это своевременный ответ на текущие вызовы времени.

Новая норма, по замыслу депутатов, подразумевает блокировку сайтов, продающих незарегистрированные в ЕАЭС биологически активные добавки, в случае, если прекратить оборот небезопасной продукции не удастся иным образом. Сейчас оперативно изъять нелегальные БАДы из интернет-оборота нельзя. Нужно проходить длительные судебные процедуры, во время которых интернет-магазин продолжает работу.

Соавтор проекта, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ранее отмечал, что, даже имея судебные решения на руках, госорганы нередко не имеют фактической возможности "закрыть" сайт или страницы с предложениями о продаже небезопасных препаратов. Владелец сайта может незначительно изменить адрес страницы с нелегальным товаром и таким образом вывести его из-под действия судебного решения, ведь оно касается конкретного сетевого адреса. По мнению депутата, подобные проблемы возникают, в первую очередь, с зарубежными маркетплейсами, тогда как российские компании не допускают нарушений или оперативно их устраняют.

Как заявил Сергей Неверов, примеров различных нарушений - бессчетное множество. Наиболее распространенные: многократное превышение в БАДах дозировки активных компонентов, включение в их состав запрещенных сильнодействующих веществ и продажа под видом БАДов гормональных препаратов или лекарственных субстанций, в том числе рецептурных.

Проект нового закона поддержали регуляторы, а Роспотребнадзор выступил с предложением объединить усилия. Внесудебный механизм уже доказал свою эффективность на примере лекарственной отрасли, где до внедрения такого механизма через суды в год ограничивался доступ примерно к 10-ти сайтам, продающим нелегальные рецептурные препараты. После введения полномочий по внесудебной блокировке всего за год был ограничен доступ более чем к 9000 страниц сайтов с запрещенной продукцией. Новый механизм позволил снизить нагрузку на судебные органы. Так, по информации Верховного суда, только в 2019 году судами было рассмотрено 58 469 дел по признанию информации, распространяемой в интернете, запрещенной, более 99% исков было удовлетворено.

Несмотря на то, что законопроект кажется всеобъемлющим, он нацелен на регулирование только специализированной пищевой продукции, в том числе биологически активных добавках к пище, заявил Неверов. Подразумевается продукция, содержащая запрещенные на территории ЕАЭС компоненты, или не получившая свидетельства о государственной регистрации в странах ЕАЭС.

Неверов отметил, что законодатели не ставят задачу запретить все. Ранее крупные маркетплейсы выразили опасения по поводу сути законопроекта, опасаясь возможной полной блокировки сайтов из-за одной страницы с нелегальным товаром, которую, к тому же, размещает не владелец агрегатора, а поставщик продукции.

"Минпромторгом были предложены поправки, исключающие возможность полной блокировки маркетплейсов, используя постраничный механизм. Данные предложения нами были рассмотрены, поддержаны и будут учтены при дальнейшем рассмотрении законопроекта", - заверил Неверов.

Рассматриваются и предложения других органов власти. В обсуждении законопроекта также принимали участие представители бизнеса, в том числе Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупнейших онлайн-ритейлеров.

Вокруг проекта закона развернулась жаркая дискуссия, в ходе которой представители интернет-ритейла высказывают опасения о том, что надзорные органы начнут активно пользоваться внесудебной блокировкой "без суда и следствия". Неверов призвал все заинтересованные стороны к обсуждению механизма, предлагаемого в законопроекте, и приведению его в режим, учитывающий как интересы потребителя, который должен получать качественный и безопасный товар, прошедший госэкспертизу, так и бизнеса, для которого заранее будут определены "правила игры".