Новое требование к комплектации лесной техники может помешать тушить пожары

Маячки обязаны поддерживать минимум две навигационные системы, сказано в документе. Скорее всего, речь идет о наиболее распространенных GPS и ГЛОНАСС.

Информацию о координатах нахождения машины будут передавать по сетям мобильной и спутниковой связи, сообщили "РГ" в Минприроды. Тем самым их работа будет обеспечена и там, где нет сигнала сотовой связи. Конкретные виды техники, для которых въезд в лес без системы контроля будет невозможен, определит правительство.

Подобная техника уже установлена на автомобилях многих лесозаготовителей, сообщили представители опрошенных "РГ" компаний. Им она нужна для повышения эффективности работы. Проблемы возможно только в случае, если используемые системы окажутся несовместимыми с той, на которой остановится государство. Бизнес не считает, что выполнение этого требования обернется для крупных компаний значимыми издержками. Малый же и средний бизнес может столкнуться с трудностями.

Такие же системы контроля, кроме лесовозов, установят за государственный счет еще и 17,7 тыс. единиц лесопожарной техники. Это нужно для более точной координации действий огнеборцев и, при необходимости, проведения спасательных операций.

В Минприроды затруднились назвать необходимую для этого сумму. В то же время компании лесной отрасли предупреждают, что при возникновении накладок с закупкой и монтажом этого оборудования могут возникнуть сложности при тушении пожаров. Часть автомобилей просто не сможет выехать к месту возгорания.

По оценкам экспертов само устройство может стоить не дороже бюджетного смартфона - от 3-5 тысяч рублей. За работу в сотовых сетях придется платить по 200 рублей в месяц. Услуги операторов спутниковой связи могут стоить от тысячи рублей в месяц с каждой машины.