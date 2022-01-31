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31.01.2022 22:51
Рубрика: Экономика

"Онэксим" Прохорова продал "Росатому" большинство акций "Квадры"

Текст: Алексей Рыбин

Группа "Онэксим", принадлежащая Михаилу Прохорову, подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" 82,47% акций ПАО "Квадра". Об этом сообщает официальный сайт госкорпорации "Росатом", в структуру которой входит покупатель.

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Как отмечает пресс-служба "Росатома", после перехода на объектах "Квадры" планируется реализовать программы повышения эффективности и надежности теплоснабжения, сформировать совместно с регионами карты "зеленых" проектов, а также внедрять цифровые технологии.

"Кроме того, "Квадра"" продолжит исполнение своих текущих обязательств перед потребителями и партнерами, в том числе перед органами власти в рамках подписанных ранее концессионных соглашений", - говорится в релизе.

Сумму сделки "Росатом" не раскрыл, однако по информации "Интерфакса", она составляет порядка 26 млрд рублей.

ПАО "Квадра" - российская энергетическая компания, созданная на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов в 11 регионах ЦФО - Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. В настоящее время является одной из крупнейших генерирующих компаний в стране.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Госкорпорации Росатом

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