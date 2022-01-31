Опасна для желудка: Врач объяснил, какую воду нельзя пить по утрам

Как известно, вода натощак сразу после пробуждения оказывает благотворное влияние на организм. Она стимулируют кровообращение, поддерживает баланс лимфатической системы, является профилактикой заболеваний почек, желудка и так далее.

В Сети можно встретить массу советов относительно того, какую воду лучше пить для здоровья: горячую или холодную. Первую предлагают пить для устранения проблем с желчным пузырем и улучшения пищеварения. Вторая, дескать, уменьшает артериальное давление, выводит камни из почек, стимулирует иммунитет и очищает организм от шлаков.

"Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодную воду (или другую жидкость) целесообразно пить только при одном заболевании: она помогает от теплового удара. Горячая вода помогает только при переохлаждении организма. Других показаний для лечения водой нет", - подчеркнул кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в Instagram.

Есть и явный негативный эффект от экспериментов с водой. "Чем сильнее отличается температура воды от температуры тела в любую сторону, тем больше она раздражает желудок, что нарушает его моторику и плохо сказывается на вашем самочувствии", предупредил гастроэнтеролог.

Врачи отмечают, что наиболее полезной для организма является вода комнатной температуры.

Подчеркивается, что при возникновении проблем со здоровьем не нужно заниматься самолечением - обратитесь к врачу.