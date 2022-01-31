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31.01.2022 06:32
Рубрика: Общество

Опасна для желудка: Врач объяснил, какую воду нельзя пить по утрам

Текст: Оксана Грибанова

Как известно, вода натощак сразу после пробуждения оказывает благотворное влияние на организм. Она стимулируют кровообращение, поддерживает баланс лимфатической системы, является профилактикой заболеваний почек, желудка и так далее.

Фото: iStock
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В Сети можно встретить массу советов относительно того, какую воду лучше пить для здоровья: горячую или холодную. Первую предлагают пить для устранения проблем с желчным пузырем и улучшения пищеварения. Вторая, дескать, уменьшает артериальное давление, выводит камни из почек, стимулирует иммунитет и очищает организм от шлаков.

"Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодную воду (или другую жидкость) целесообразно пить только при одном заболевании: она помогает от теплового удара. Горячая вода помогает только при переохлаждении организма. Других показаний для лечения водой нет", - подчеркнул кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в Instagram.

Есть и явный негативный эффект от экспериментов с водой. "Чем сильнее отличается температура воды от температуры тела в любую сторону, тем больше она раздражает желудок, что нарушает его моторику и плохо сказывается на вашем самочувствии", предупредил гастроэнтеролог.

Врачи отмечают, что наиболее полезной для организма является вода комнатной температуры.

Подчеркивается, что при возникновении проблем со здоровьем не нужно заниматься самолечением - обратитесь к врачу.

Наука Общество Здоровье

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