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31.01.2022 18:32
Рубрика: Происшествия

Операторов связи, услугами которых пользуются мошенники, предложено наказывать

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Телефонные мошенничества, кража денег с банковских счетов, обман в интернете стали обыденными явлениями в нашей жизни.
В полиции считают, что надо не только ловить мошенников, но и разобраться с теми, на чьем "поле" они играют, - операторами связи. Фото: Сергей Михеев В полиции считают, что надо не только ловить мошенников, но и разобраться с теми, на чьем "поле" они играют, - операторами связи. Фото: Сергей Михеев
В полиции считают, что надо не только ловить мошенников, но и разобраться с теми, на чьем "поле" они играют, - операторами связи. Фото: Сергей Михеев

И это неправда, что от этих преступлений страдают только пожилые люди, "не продвинутые" в современных технологиях и легко поддающиеся на примитивные уловки мошенников - типа "ваш внук попал в ДТП, нужны деньги для взятки следователю".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прокурор Москвы: Большая часть звонков мошенников поступает из сопредельных государств

Жертвой может стать любой человек, даже хорошо подготовленный айтишник. И если крупные организации, такие как "Сбер", могут себя защитить, создав мощные службы кибербезопасности, то обычный человек остается беззащитным и, как правило, проигрывает изощренным мошенникам. Порой он даже не понимает, откуда на него свалилась беда.

Скажем, куда вдруг исчезли его накопления. Какой-то удар из ниоткуда. Как помочь людям, оказавшимся перед лицом принципиально нового, техногенного, вида преступности?

Оставить все как есть - мол, в УК РФ уже имеется статья за мошенничество? Или все же как-то особо оговорить в законодательстве ответственность за преступления именно в цифровом пространстве? Эту проблему обсудили на IV заседании Международного полицейского клуба в ходе конференции "Права человека в цифровую эпоху".

Парадоксальность ситуации обрисовал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх. Как это ни странно, жертвами киберпреступников становятся даже те люди, у которых нет интернета. Он напомнил, что в 25 тысячах населенных пунктов России интернет недоступен. Но телефоны - есть. И мошенник легко может позвонить и обмануть человека, воспользовавшись своим технологическим превосходством. Более того, даже вполне продвинутые студенты в условиях пандемии получают разные возможности включения в учебный процесс в удаленном доступе. Кто-то может купить себе самый современный "навороченный" гаджет, а кто-то обходится, мягко говоря, бюджетным вариантом. Соответственно, и "прокачать" информацию, вброшенную мошенниками, такой пользователь сможет не всегда. Кстати, Гарри Минх сообщил, что за год количество фейковых новостей увеличилось вдвое.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что надо не только ловить отдельных мошенников, а разобраться с теми, на чьем "поле" они играют, - операторами связи. Именно их следует обязать контролировать номерную емкость и не допускать ее превышение абонентом, как обычно делают мошенники. Операторы должны организовать проверки по фактам пропущенных мошеннических звонков и не допускать использовать номерную емкость, которая им не выделена установленным порядком. Надо обеспечить для граждан возможность пожаловаться на мошеннические звонки через портал госуслуг.

Есть еще ряд технических условий, которые вполне могут усложнить жизнь мошенникам. А за невыполнение этих условий, считает Юрий Жданов, надо лишать операторов лицензий и привлекать к уголовной ответственности. Ведь речь идет о миллионах обманутых людей и миллиардах рублей ущерба.

Масштабы бедствия обрисовал бизнес-партнер по кибербезопасности экосистемы "Сбера" Алексей Волков. Он рассказал, что каждый из нас ежегодно дает более 30 согласий на обработку персональных данных различным организациям. Однако усилия законодателей направлены в основном на регулирование деятельности самих организаций, а не на формирование правовой основы для защиты граждан в цифровом мире.

Фото: iStock
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте

Частные корпорации и государственные структуры собирают огромные объемы персональных данных и, получив согласие от их владельцев, распоряжаются ими по своему усмотрению. Большинство людей не до конца понимают, какие данные собираются, кто к ним имеет доступ и как они защищены. Только в прошлом году в России было зафиксировано свыше 400 случаев утечек данных из государственных и частных корпораций, при этом более 80 процентов было украдено. В результате свыше 100 миллионов записей с персональными данными граждан попало в открытый доступ. И это только известные случаи. По статистике, 60 процентов государственных и 40 процентов коммерческих компаний скрывают факты утечек. Поэтому точно сказать, сколько и каких наших данных попало в руки злоумышленников, увы, не может никто.

Утекшие данные активно продаются на многочисленных площадках так называемого даркнета или теневого интернета - места, где не действует никакое регулирование. Всего за одну тысячу рублей можно купить скан-копию чужого паспорта, "пробить" любого человека "по базе" и даже заказать взлом его аккаунта в социальных сетях. Наибольшим спросом украденные данные пользуются у киберпреступников - "социальных инженеров", которые звонят вам "из службы безопасности банка", предлагают псевдовыплаты или говорят, что родственник попал в беду. За прошлый год "Сбер" зафиксировал свыше 3,7 миллиона обращений клиентов о таких звонках. Наиболее популярными у телефонных мошенников в прошлом году стали звонки от имени правоохранительных органов - рост в 8 раз, и звонки голосового робота - рост в 9,7 раза. Переломить ситуацию, считает Алексей Волков, могли бы серьезные изменения в области персональных данных и услуг связи, кратно увеличивающие штрафы за утечки и нарушения прав граждан, надежно защищающие абонентов от получения вызова с поддельного номера.

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