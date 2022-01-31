Оппозиции Венесуэлы не удалось добиться референдума по отставке Мадуро

Венесуэльским оппозиционным силам не удалось собрать необходимое количество подписей для проведения референдума по вопросу об отставке президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили в Национальном избирательном совете (НИС) Боливарианской Республики.

"Ни в одном штате не были набраны необходимые 20%. В связи с этим отчетом НИС отклонил прошение о референдуме по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента", - говорится в тексте, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что НИС получил около 42,5 тысячи заявлений в поддержку референдума, а для его проведения необходимо было набрать не менее 4,3 миллиона.

В соответствии с конституцией Боливарианской Республики у граждан есть право на проведение референдума по вопросу отставки главы государства по истечении половины срока, на который он был избран.