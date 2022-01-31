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31.01.2022 12:11
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство школьников считают высшее образование важным для карьеры

Текст: Мария Набиркина

72 процента учеников 8-9 классов считают высшее образование важным для будущего успеха. В этом с ними согласны и родители. Таковы результаты исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education.

Фото: РИА Новости
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О том, что ребенок планирует поступать в высшее учебное заведение после школы, рассказали 70 процентов родителей, только 7 процентов ответили, что в вуз ребенок учиться не пойдет.

Родителей школьников спросили, как они выбирают вуз или колледж для ребенка. 45 процентов отметили, что ориентируются на желание ребенка учиться именно в этом учебном заведении. Для 6 процентов важен престиж, для двух - стоимость обучения. 42 процента сказали, что важна совокупность всех этих трех факторов.

При этом, две трети опрошенных родителей считают, что российское образование "неподъемно дорогое".

Между тем, почти половина учеников 8-9 классов сказали, что пока еще не определились с выбором специальности/профессии, на которую пойдут учиться после школы.

- Несмотря на то, что в последние годы растет популярность среднего профобразования (в колледжи уходит почти половина выпускников 9 и 11 классов), мы видим, что в 8-9 классе и родители, и дети все же больше думают про поступление в вуз, хотя не исключают, что диплом колледжа тоже может стать неплохой точкой старта в карьере, - комментируют эксперты. - Интересно, что многие целятся в конкретный вуз, а не на специальность. Возможно, в школах не хватает профориентационных программ. Отсутствие четкого ориентира, в том числе, подогревает интерес к колледжам: там можно быстро попробовать себя в профессии.

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